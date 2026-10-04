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Rapallo: processione della comunità Tamil in processione davanti al Castello
4 ottobre 2026 | 16:13
La comunità Tamil di Rapallo, originaria in gran parte dallo Sri Lanka (ex Ceylon), ha celebrato la festa annuale del Thiruvizha in onore di Sri Nagapooshani Amman. Dal loro tempio induista dedicato alla Divina Madre, in via privata delle Magnolie, sono giunti in processione fino al lungomare davanti al Castello con preghiere e danze tradizionali accompagnate dal suono del melam, strumento musicale tipico della loro cultura.
La celebrazione rappresenta per la comunità Tamil, ben integrata nel tessuto sociale, un’importante occasione per condividere con la cittadinanza una tradizione religiosa e culturale che viene portata avanti ogni anno con devozione e rispetto.
Foto di Consuelo Pallavicini