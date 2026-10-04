Rapallo: auto in passerella sul marciapiedi del lungomare

Insolita esposizione di auto sul marciapiedi del lungomare di Rapallo. Evidentemente l’occupazione di suolo pubblico è stato concesso dietro pagamento. come avviene normalmente per il mercato settimanale del giovedì o on altre occasioni come la Fiera di San Sebastiano, expo e in altre occasioni ancora. Tuttavia c’è stato chi si è chiesto se il Comune avesse trovato un metodo per reperire nuovi parcheggi.