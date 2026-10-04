Judo/ La Pro Recco al Trofeo Italia Grand Prix, due giorni di gara

PSabato 26/09/26 e Domenica 27/09/26 si è svolto a Leinì (TO) il Trofeo Italia Grand Prix Internazionale del Piemonte di Judo.

Per la Pro Recco Judo hanno partecipato:

Questi sono i risultati ottenuti nel weekend dai nostri Jun/Sen al termine di una due giorni intensa di gara.

Ottima la prestazione di Simone, Gabriele e Matteo che conquistano un’importante medaglia in una competizione che ha visto partecipare alcuni tra i migliori atleti d’Italia. Buona la prova di Emanuele e Vanessa che dimostrano, battendo anche delle teste di serie, di poter competere ad alti livelli.