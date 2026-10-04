Temi del giorno:
Bene Simone, Gabriele e Matteo, Emanuele e Vanessa|
Judo/ La Pro Recco al Trofeo Italia Grand Prix, due giorni di gara
Da Roberto Cavaglieri – Pro Recco Judo
PSabato 26/09/26 e Domenica 27/09/26 si è svolto a Leinì (TO) il Trofeo Italia Grand Prix Internazionale del Piemonte di Judo.
Per la Pro Recco Judo hanno partecipato:
· Vanessa Ferreccio Kg 63,
· Simona Boccotti Kg 63,
· Giorgia Piaggio Kg 70,
· Simone Casareto Kg 66,
· Gabriele Mancioppi Kg 73,
· Emanuele Lasagna Kg 73,
· Marco Caropresi Kg 73,
· Michelangelo Montefiori Kg 73,
· Federico Soru Kg 81,
· Mattia Atzori Kg 90,
· Matteo Rovegno Kg 90
Casareto Simone 66kg
Mancioppi Gabriele 73kg
Rovegno Matteo 90kg
7° Lasagna Emanuele 73kg
7° Ferreccio Vanessa 63kg
Questi sono i risultati ottenuti nel weekend dai nostri Jun/Sen al termine di una due giorni intensa di gara.
Ottima la prestazione di Simone, Gabriele e Matteo che conquistano un’importante medaglia in una competizione che ha visto partecipare alcuni tra i migliori atleti d’Italia. Buona la prova di Emanuele e Vanessa che dimostrano, battendo anche delle teste di serie, di poter competere ad alti livelli.
Non riescono a superare i turni eliminatori Simona Boccotti, Giorgia Piaggio, Marco Caropresi, Michelangelo Montefiori, Federico Soru e Mattia Atzori.