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Judo/ La Pro Recco al Trofeo Italia Grand Prix, due giorni di gara

4 ottobre 2026 | 12:22
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di Marco Massa

Marco Massa

Judo/ La Pro Recco al Trofeo Italia Grand Prix, due giorni di gara

Da Roberto Cavaglieri – Pro Recco Judo

PSabato 26/09/26 e Domenica 27/09/26 si è svolto a Leinì (TO) il Trofeo Italia Grand Prix Internazionale del Piemonte di Judo.

Per la Pro Recco Judo hanno partecipato:

·       Vanessa Ferreccio Kg 63,

·       Simona Boccotti Kg 63,

·       Giorgia Piaggio Kg 70,

·       Simone Casareto Kg 66,

·       Gabriele Mancioppi Kg 73,

·       Emanuele Lasagna Kg 73,

·       Marco Caropresi Kg 73,

·       Michelangelo Montefiori Kg 73,

·       Federico Soru Kg 81,

·       Mattia Atzori Kg 90,

·       Matteo Rovegno Kg 90

 

Casareto Simone 66kg

Mancioppi Gabriele 73kg

Rovegno Matteo 90kg

7° Lasagna Emanuele 73kg

7° Ferreccio Vanessa 63kg

Questi sono i risultati ottenuti nel weekend dai nostri Jun/Sen al termine di una due giorni intensa di gara.

Ottima la prestazione di Simone, Gabriele e Matteo che conquistano un’importante medaglia in una competizione che ha visto partecipare alcuni tra i migliori atleti d’Italia.  Buona la prova di Emanuele e Vanessa che dimostrano, battendo anche delle teste di serie, di poter competere ad alti livelli.

Non riescono a superare i turni eliminatori Simona Boccotti, Giorgia Piaggio, Marco Caropresi, Michelangelo Montefiori, Federico Soru e Mattia Atzori.

 