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Favale: festa della Madonna del Rosario; il programma di oggi e domani

4 ottobre 2026 | 06:19
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di Redazione

Redazione

Favale: festa della Madonna del Rosario; il programma di oggi e domani

Oggi domenica 4 vigilia e domani lunedì 5 a Favale festa patronale della Madonna del Rosario. Una celebrazione molto partecipata con il ritorno a paese di tutti i favalesi che per ragioni di lavori si sono traferiti in Rivira o in altre aree geografiche della Liguria. La Madonna del rosario fu scelta come patrona per “combattere l’eresia valdese”, religione che a nel 1850 eresse un tempio a Castello e conquistava fedeli.

Di seguito il programma che prevede, tutte le sere, stand gastronomici al coperto con specialità alla piastra e l’autentica focaccia al formaggio

Domenica 4 ottobre

Ore 15.30 distribuzione gratuita di caldarroste

Ore 15. 30 ballo liscio con l’orchestra William Band

Ore 18 salve di mascoli

Ore 19.30 gastronomia anche con polenta

ore 21 ballo liscio con l’orchesta William Band

Lunedì 5 ottobre

Ore2o: canto del vespro, processione con i Cristi e la Banda Verdi di Cicagna

Ore 21 spettacolo pirotecnico e di mascoli con chiusura temporanea della cucina

Ore 21.30 ballo con l’orchestra i Caravel

 