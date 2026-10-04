Temi del giorno:
Gastronomia, danze, spettacoli pirotecnici e riti religiosi|
Favale: festa della Madonna del Rosario; il programma di oggi e domani
Oggi domenica 4 vigilia e domani lunedì 5 a Favale festa patronale della Madonna del Rosario. Una celebrazione molto partecipata con il ritorno a paese di tutti i favalesi che per ragioni di lavori si sono traferiti in Rivira o in altre aree geografiche della Liguria. La Madonna del rosario fu scelta come patrona per “combattere l’eresia valdese”, religione che a nel 1850 eresse un tempio a Castello e conquistava fedeli.
Di seguito il programma che prevede, tutte le sere, stand gastronomici al coperto con specialità alla piastra e l’autentica focaccia al formaggio
Domenica 4 ottobre
Ore 15.30 distribuzione gratuita di caldarroste
Ore 15. 30 ballo liscio con l’orchestra William Band
Ore 18 salve di mascoli
Ore 19.30 gastronomia anche con polenta
ore 21 ballo liscio con l’orchesta William Band
Lunedì 5 ottobre
Ore2o: canto del vespro, processione con i Cristi e la Banda Verdi di Cicagna
Ore 21 spettacolo pirotecnico e di mascoli con chiusura temporanea della cucina
Ore 21.30 ballo con l’orchestra i Caravel