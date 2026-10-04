Chiavari: sicurezza torrente Rupinaro, in Consiglio il primo lotto

3. Adeguamento e variazione del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi 2026-2028 ed elenco annuale 2026 approvato dalla giunta comunale numero 91 del 22 dicembre 2025, unitamente al Dup 2026-2028.

9. Progetto definitivo degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondovalle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari. 1° lotto adeguamento-risanamento-consolidamento- ristrutturazione delle difese spondali del ponte Castagnola. Ratifica adozione della variante al Puc e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle arginature del torrente Rupinaro. Dichiarazione pubblica utilità e indifferibilità e urgenza ai sensi dell’articolo 12 e 13 del decreto numero 327 del 2001.