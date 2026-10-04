Temi del giorno:
Lunedì 5 ottobre alle ore 21.30|
Chiavari: sicurezza torrente Rupinaro, in Consiglio il primo lotto
Il Consiglio comunale di Chiavari è convocato per lunedì 5 ottobre alle ore 21.30 con il seguente ordine del giorno
1. Comunicazione prelevamento fondo di riserva. Deliberazione giunta comunale numero 203 dell’1 settembre 2026
2. Approvazione verbale seduta Consiglio del 27 luglio 2026
3. Adeguamento e variazione del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi 2026-2028 ed elenco annuale 2026 approvato dalla giunta comunale numero 91 del 22 dicembre 2025, unitamente al Dup 2026-2028.
4. Primo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 approvato dalla giunta comunale con deliberazione del Consiglio comunale numero 91del 22 dicembre 2025, unitamente al Dup 2026-2028
5. Variazione del documento unico di programmazione 2026-2028. Variazione numero 1
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6. Ratifica deliberazione della giunta comunale del 27 agosto 2026 relativa a variazione di bilancio di previsione
7. Variazione al bilancio 2026-2028. Variazione numero 7.
8 Definizione degli obiettivi per Marina Chiavari srl per gli anni 2026-2027
9. Progetto definitivo degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondovalle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari. 1° lotto adeguamento-risanamento-consolidamento- ristrutturazione delle difese spondali del ponte Castagnola. Ratifica adozione della variante al Puc e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle arginature del torrente Rupinaro. Dichiarazione pubblica utilità e indifferibilità e urgenza ai sensi dell’articolo 12 e 13 del decreto numero 327 del 2001.
10. Aggiornamento del Puc vigente inerente ad alcuni aspetti puntuali delle stesso con riferimento all’impianto normativo e al fine aggiornare le previsioni in esse compiute onde attualizzare e confermare alle reali esigenze territoriali.
11. Atto ricognitivo della proprietà del terreno identificato con il fg 11 mappale 2288 del catasto terreni Comune di Chiavari. Approvazione.
12. Interpellanza consigliere Orecchia ad oggetto: Chiarimenti in merito alla gestione eredità Luiso Sturla”.
13. Interpellanza del consigliere Orecchia su piscina del Lido e di largo Pessagno
14. Ordine del giorno del consigliere Calcagno su sicurezza urbana e prevenzione dei reati predatori e vandalismo
15. Interpellanza presentata dal consigliere Calcagno su modalità prolungamento del lungomare “Esuli italiani”.