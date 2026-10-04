Chiavari: Fabio Lanata dopo 5 anni lascia il comando della polizia locale

Lanata aveva sostituito Luigi Defranchi Bisso. Non è ancora noto il nome del nuovo comandante che potrebbe essere assunto mediante l’istituto della mobilità.

Lanata che prima di Chiavari era comandante a Rapallo, mise in crisi, a sua insaputa. i rapporti tra l’allora sindaco di Chiavari Marco Di Capua e il collega Carlo Bagnasco sindaco di Rapallo che avrebbe voluto il trasferimento dell’ex comandante a Rapallo grazie all’esercizio della mobilità. Nonostante le insistenze Di Capua non cedette; non avrebbe concesso il suo assenso. A Chiavari rimase Marco Lanata e a Rapallo giunse un altrettanto preparato Marco Delpero.