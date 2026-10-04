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Ha preferito il trasferimento a Genova|
Chiavari: Fabio Lanata dopo 5 anni lascia il comando della polizia locale
Vinto il concorso, aveva preso servizio a Chiavari l’1 ottobre 2021. Dopo cinque anni Fabio Lanata, classe 1973, laureato in scienze politiche, il 31 ottobre lascia il Comando della polizia locale di Chiavari per entrare, come da lui desiderato, in quella di Genova.
Lanata aveva sostituito Luigi Defranchi Bisso. Non è ancora noto il nome del nuovo comandante che potrebbe essere assunto mediante l’istituto della mobilità.
Lanata che prima di Chiavari era comandante a Rapallo, mise in crisi, a sua insaputa. i rapporti tra l’allora sindaco di Chiavari Marco Di Capua e il collega Carlo Bagnasco sindaco di Rapallo che avrebbe voluto il trasferimento dell’ex comandante a Rapallo grazie all’esercizio della mobilità. Nonostante le insistenze Di Capua non cedette; non avrebbe concesso il suo assenso. A Chiavari rimase Marco Lanata e a Rapallo giunse un altrettanto preparato Marco Delpero.