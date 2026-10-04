Carasco-Fontanabuona: nuove nomine nelle parrocchie

Don Fabio Torri sarà il nuovo Parroco di tutte le Comunità presenti nel territorio comunale di Carasco: San Marziano, San Pietro di Sturla, Santa Maria di Sturla, San Quirico in Rivarola, Sant’Eufemiano in Graveglia e San Nicolò in Paggi.

Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha scelto il giovane presbitero per accompagnare nella vita e nella fede le sei Parrocchie, sostituendo così don Paolo Gaglioti (attuale Parroco di San Marziano, San Pietro di Sturla e Santa Maria di Sturla, per il quale è in fase di definizione un nuovo incarico pastorale) e don Stefano Bruzzone (attuale Parroco di San Quirico in Rivarola, Sant’Eufemiano in Graveglia e San Nicolò in Paggi, che partirà a gennaio come missionario fidei donum per la missione interdiocesana di Cuba).

Nato a Gravedona, in provincia di Como, l’11 ottobre 1992, don Torri è stato ordinato presbitero il 28 maggio 2023. L’immissione canonica del nuovo Parroco – che è anche Assistente diocesano del Settore giovani dell’Azione Cattolica Italiana – è in calendario per il pomeriggio di domenica 8 novembre. Don Torri continuerà contestualmente a Milano il percorso di studi alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale per il conseguimento del Dottorato in Teologia morale.