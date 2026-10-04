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Don Arata torna da Cuba dove andrà don Bruzzone
Carasco-Fontanabuona: nuove nomine nelle parrocchie
Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi
Don Fabio Torri sarà il nuovo Parroco di tutte le Comunità presenti nel territorio comunale di Carasco: San Marziano, San Pietro di Sturla, Santa Maria di Sturla, San Quirico in Rivarola, Sant’Eufemiano in Graveglia e San Nicolò in Paggi.
Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha scelto il giovane presbitero per accompagnare nella vita e nella fede le sei Parrocchie, sostituendo così don Paolo Gaglioti (attuale Parroco di San Marziano, San Pietro di Sturla e Santa Maria di Sturla, per il quale è in fase di definizione un nuovo incarico pastorale) e don Stefano Bruzzone (attuale Parroco di San Quirico in Rivarola, Sant’Eufemiano in Graveglia e San Nicolò in Paggi, che partirà a gennaio come missionario fidei donum per la missione interdiocesana di Cuba).
Nato a Gravedona, in provincia di Como, l’11 ottobre 1992, don Torri è stato ordinato presbitero il 28 maggio 2023. L’immissione canonica del nuovo Parroco – che è anche Assistente diocesano del Settore giovani dell’Azione Cattolica Italiana – è in calendario per il pomeriggio di domenica 8 novembre. Don Torri continuerà contestualmente a Milano il percorso di studi alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale per il conseguimento del Dottorato in Teologia morale.
A sostituire don Torri nelle Parrocchie da lui sinora guidate in Val Fontanabuona sarà don Florence Kujur, che dal 7 novembre diventerà Amministratore parrocchiale delle Parrocchie del Sacro Cuore e Santa Margherita a Moconesi Basso, di San Giuseppe e Santa Margherita a Moconesi Alto, di Sant’Ambrogio in Cornia e di San Bartolomeo in Serra.
Sarà poi don Claudio Arata, che rientra in Diocesi dopo nove anni di vita missionaria a Cuba, a subentrare dal 14 novembre a don Kujur come aiuto pastorale delle Parrocchie di San Salvatore di Cogorno, di San Colombano della Costa, di Sant’Antonino martire di Breccanecca, di Santa Maria di Monticelli e in Val Graveglia, nelle Parrocchie di Santa Maria di Ne, San Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di Sambuceto, tutte comunità nelle quali è Parroco don Alessandro Cavallo.