Calcio/ Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo stravince il derby

Campionato Prima Categoria PSM Rapallo – Pregio Calcio 4-1 Ci sono partite e partite, ma ci sono partite che resteranno nella storia e questa potremmo definirla una di queste! Attesa, proclami, telecronache sarcastiche, post, ecc. ecc. ecc., ma, come si dice solitamente, i “Derby non si giocano, si vincono” ed è proprio per questo che definirei questa una Vitoria di Pregio… Per i nostri ragazzi e non solo ci aggiungerei: Carattere, Voglia, Reazione, Gruppo e chi più ne ha più ne metta, ma sicuramente chi era presente al Macera oggi si è fatto un’idea chiara…… Si può tranquillamente dire Vittoria sotto tutti i punti di vista quella conquistata questo pomeriggio dai ragazzi di Mister Avellano, sia sul campo che sugli spalti. Gara iniziata sotto ritmo, dove nei primi venti minuti regaliamo un rigore per una nostra ingenuità e il nostro Spadoni ci salva in due occasioni, compiendo due autentici interventi prodigiosi. Soffriamo e stringiamo i denti, ma verso la fine del primo tempo si inizia a intravedere che la gara sta cambiando. Arriva però il duplice fischio e si va al riposo. Inizia il secondo tempo e sembra di assistere completamente a un’altra partita, sia per ritmo, per qualità, per gioco e per occasioni. Pareggiamo con Gallio, che trafigge Beretta sul primo palo. Raddoppiamo grazie al nostro capitano “Freddy” Vagge, che coglie Beretta fuori dai pali e ci porta in vantaggio. Continua l’assedio e, grazie a una bellissima azione Gallio-Ramella-Animato, ci portiamo sul 3-1 in 15 minuti. Passano pochi minuti e ancora “Fede” Ramella colpisce una traversa-riga clamorosa: per molti gol netto, con la palla che avrebbe superato la riga bianca, ma non visto dall’arbitro. La gara, però, non cambia copione e arriva la rete del definitivo 4-1, ad opera del nostro “Freddy” Vagge, che chiude di fatto la gara!!! Che dire, come scritto precedentemente, chi era al Macera a vedere la partita sicuramente da oggi avrà le idee più chiare, soprattutto i nostri ragazzi, che hanno dimostrato di non essere quelli di domenica scorsa. E da domani si pensa alla prossima, perché in fin dei conti siamo solo all’inizio e la strada è ancora lunga. Buona settimana a Tutti e direi avanti Tutta PSM….. Rapallo c’è! E direi che oggi si è visto!!!