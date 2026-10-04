Basket/ Aurora Chiavari e il debutto nel campionato di Serie B

Da Comunicazione Aurora Basket

L’Aurora Basket Chiavari ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027, quella del debutto nel campionato di Serie B Interregionale, conquistato al termine della straordinaria promozione ottenuta nella passata stagione.

Per la società chiavarese si apre così un nuovo capitolo, con un progetto sportivo sostenuto in modo paritario da HANA, insieme alla famiglia Waly, e SELI, insieme alla famiglia Cucini. Da questa stagione al progetto si aggiunge inoltre Ambiente Ostile, nuovo sponsor dell’Aurora.

Il ringraziamento a Santa Margherita e al Tigullio Basket

La presentazione, svoltasi a Chiavari, è stata innanzitutto l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla Città di Santa Margherita Ligure, al Sindaco Guglielmo Caversazio e all’Amministrazione comunale, che hanno accolto e sostenuto l’Aurora dopo le difficoltà legate agli impianti affrontate nella scorsa stagione a Chiavari.

Un particolare riconoscimento è stato rivolto al Dott. Pio Macchiavello, Dirigente Responsabile del Settore Basket dell’A.S.D. Tigullio Sport Team S. Margherita, per la disponibilità e il costante supporto offerti alla società.

Il ringraziamento dell’Aurora è stato esteso a tutta l’A.s.d. Tigullio Sport Team S. Margherita – Tigullio Basket, che ha condiviso la propria struttura e collabora quotidianamente con la società chiavarese, e a Coach Omar Husam, per la disponibilità e l’aiuto garantiti ogni giorno.

L’Aurora Basket Chiavari ha inoltre formulato i migliori auguri al Tigullio Basket per il campionato di Serie C 2026/2027, categoria conquistata sul campo dopo una stagione straordinaria.

La presenza dell’Aurora in Serie B Interregionale e del Tigullio Basket in Serie C rappresenta un risultato importante per il movimento cestistico del territorio e conferma la crescita della pallacanestro nel Tigullio.

Dalla promozione alla serie B

L’Aurora arriva al nuovo campionato dopo una stagione destinata a rimanere nella storia della società. Nonostante le difficoltà affrontate fuori dal campo, la formazione chiavarese ha continuato a crescere fino alla cavalcata nei playoff. Arona, Savigliano e Cus Torino sono state le tre tappe decisive di un percorso culminato con la promozione in Serie B Interregionale.

Un risultato costruito attraverso il lavoro dei giocatori, dello staff tecnico, della società, dei dirigenti, degli sponsor e di tutte le persone che hanno contribuito al progetto. La promozione rappresenta però un punto di partenza e non di arrivo. La società affronta la nuova categoria con ambizione e con la volontà di consolidare progressivamente la propria struttura sportiva e organizzativa.

Hana, Seli e il nuovo sponsor Ambiente Ostile

Alla base del progetto continuano ad esserci Hana e Seli, che sostengono l’Aurora Basket Chiavari insieme e allo stesso livello.

Hana è rappresentata nel progetto dalla famiglia Waly insieme a Fabio Devisi, mentre Seli è rappresentata dalla famiglia Cucini.

Le due realtà hanno scelto di proseguire insieme il percorso intrapreso con l’Aurora, accompagnando la società nel passaggio alla Serie B Interregionale.

La stagione 2026/2027 vede inoltre l’ingresso di Ambiente Ostile quale nuovo sponsor, ampliando ulteriormente il gruppo di realtà imprenditoriali che hanno deciso di sostenere il progetto.

“La promozione è stata una soddisfazione enorme, ma vogliamo guardare avanti. Hana e Seli credono insieme in questo progetto e l’ingresso di Ambiente Ostile rappresenta per noi un ulteriore segnale di crescita. L’obiettivo è costruire qualcosa che possa consolidarsi e durare nel tempo”.

Il ruolo di Giovanni Benedetto

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Giovanni Benedetto, figura centrale del progetto Aurora.

Benedetto non ricopre soltanto il ruolo di Head Coach della prima squadra, ma fa parte di Hana e ha accettato di assumere la gestione del progetto sportivo, seguendone quotidianamente lo sviluppo e l’organizzazione.

“Voglio ringraziare particolarmente Giovanni per aver accettato questa responsabilità. Il suo lavoro va oltre il campo e la partita della domenica: ha preso in carico insieme a noi la gestione e la crescita del progetto Aurora”.

Il roster 2026/2027

L’Aurora Basket Chiavari affronterà la Serie B Interregionale con un roster composto da 13 giocatori:

Matteo Ambrosin, Lorenzo Baggiani, Edoardo Buffo, Matteo Caridà, Francesco Carnevale, Luca Digno, Yande Fall, Nicolas Maffei, Ousmane Maiga, Davide Marchini, Obinna Nwokoye, Tommaso Pichi e Manuele Solaroli.

Alla guida della squadra ci sarà Giovanni Benedetto, affiancato da Andrea Doro, Assistant Coach; Gianluca Caversazio, terzo allenatore; Pasquale Sarracino, preparatore atletico; e Omar Ricco, Assistente Squadra.

“Competitivi, ma senza proclami”

La società affronta il salto di categoria con la consapevolezza delle maggiori difficoltà tecniche e organizzative della Serie B Interregionale, ma anche con la volontà di essere competitiva fin dalla prima stagione.

“Non siamo arrivati in Serie B semplicemente per partecipare, ma questo non significa fare proclami. Sarà il campo a stabilire il nostro valore. Vogliamo crescere, essere competitivi e confrontarci con tutti, rispettando ogni avversario ma senza avere paura di nessuno”.

Resta centrale anche il rapporto con il territorio.

Chiavari rimane la casa, la storia e l’identità dell’Aurora, mentre la collaborazione sviluppata con Santa Margherita Ligure e con il Tigullio Basket rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente i rapporti all’interno del movimento cestistico del Tigullio.

L’obiettivo è avvicinare sempre più pubblico, famiglie, bambini e ragazzi alla squadra e costruire attorno all’Aurora una comunità sempre più ampia.

“La promozione appartiene alla nostra storia. La Serie B è il nostro presente. Il futuro dell’Aurora dobbiamo costruirlo insieme”.

Aurora Basket Chiavari è pronta per la stagione 2026/2027 e per la nuova sfida della Serie B Interregionale.