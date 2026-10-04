Temi del giorno:
Fino a domenica 11 ottobre|
A-12: chiuso svincolo Rapallo e tratti Lavagna-Sestri; Lavagna Chiavari; Recco-Nervi
Le chiusure notturne programmate per la prossima settimana nel tratto di A-12 compreso tra Genova e Sestri Levante
Direzione Livorno
Genova Est – Entrata Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
Genova est in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 09/10/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.
Genova Est – Uscita Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Genova est è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 09/10/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.
Rapallo – Uscita Chiusa (al km 28.4 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Rapallo è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 08/10/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.
Rapallo – Entrata Chiusa (al km 28.4 – in entrambe le direzioni)
Rapallo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 08/10/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Recco. Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Lavagna – Sestri Levante – Tratto Chiuso (dal km 41.1 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Lavagna e Sestri Levante dalle ore 01:00 alle ore 04:00 dal giorno 12/10/2026 al giorno 12/10/2026 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.
Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Riviera sud è chiusa dalle ore 01:00 alle ore 04:00 dal giorno 12/10/2026 al giorno 12/10/2026 per Tratto Chiuso
Direzione Genova
Sestri Levante – Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 48.7 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 01:00 alle ore 04:00 dal giorno 11/10/2026 al giorno 11/10/2026 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Sestri Levante – Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 48.7 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 00:00 alle ore 05:00 dal giorno 06/10/2026 al giorno 06/10/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Riviera nord è chiusa dalle ore 01:00 alle ore 04:00 dal giorno 11/10/2026 al giorno 11/10/2026 per Tratto Chiuso
Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Riviera nord è chiusa dalle ore 00:00 alle ore 05:00 dal giorno 06/10/2026 al giorno 06/10/2026 per Tratto Chiuso
Lavagna – Chiavari – Tratto Chiuso (dal km 41.1 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Lavagna e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/10/2026 al giorno 09/10/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Chiavari.
Rapallo – Entrata Chiusa (al km 28.4 – in entrambe le direzioni)
Rapallo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 08/10/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Recco. Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Rapallo – Uscita Chiusa (al km 28.4 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Rapallo e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 08/10/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.
Recco – Nervi – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/10/2026 al giorno 07/10/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi.
Sant’Ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/10/2026 al giorno 07/10/2026 per Tratto Chiuso
Nervi – Genova Est – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/10/2026 al giorno 10/10/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est.
Genova Est – Uscita Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Genova est è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 09/10/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.
Genova Est – Entrata Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
Genova est in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/10/2026 al giorno 09/10/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.