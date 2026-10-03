Zoagli: Madonna del Rosario, Festa Patronale tra fede e tradizione

Zoagli celebra Nostra Signora del Rosario: fede e tradizione per la Festa Patronale

Sabato 3 ottobre le iniziative dedicate ai bambini, domenica 4 ottobre le celebrazioni solenni e la processione nelle vie del borgo

Zoagli si prepara a celebrare Nostra Signora del Rosario, Patrona della città. La ricorrenza, che si rinnova nella prima domenica di ottobre, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, capace di riunire generazioni diverse nel segno della devozione e delle tradizioni locali.

La Parrocchia di San Martino, con il parroco Don Fabio Mazzino, invita cittadini e visitatori a partecipare ai festeggiamenti, che uniscono le celebrazioni religiose a momenti di incontro e convivialità.

Le celebrazioni di domenica 4 ottobre si apriranno alle 11.00 con la Santa Messa solenne celebrata da Don Federico Picchetto. A mezzogiorno seguiranno la Supplica alla Madonna e lo sparo a salve del saluto. Nel pomeriggio, alle 16.30, Don Gianluca Trovato presiederà i Vespri e la processione, accompagnata dal tradizionale sparo a salve al passaggio al mare. La festa proseguirà con un aperitivo offerto dalla parrocchia e si concluderà alle 19.30 con il saluto pirotecnico.

I festeggiamenti prevedono anche un pomeriggio dedicato ai più piccoli: sabato 3 ottobre, alle 15.30, si terranno la benedizione dei bambini e l’offerta dei fiori alla Madonna, con giochi e merenda. I fiori saranno disponibili nel piazzale dalle 15.00. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa.

Sempre sabato, alle 15.30, in Piazza della Chiesa di San Martino, si svolgerà il laboratorio teatrale “Viola & Gigiotte”, con Viola Villa e il puppet Gigiotte, presentato da La Perla del Tigullio Teatro in collaborazione con la Pro Loco Zoagli. L’ingresso è libero.

«La festa di Nostra Signora del Rosario è un momento in cui Zoagli ritrova le proprie radici e il piacere di sentirsi comunità. È una tradizione che appartiene alla storia di tante famiglie e che abbiamo il compito di trasmettere alle nuove generazioni. Ringrazio Don Fabio Mazzino, la Parrocchia di San Martino e tutti coloro che contribuiscono ai festeggiamenti, mantenendo viva una ricorrenza così cara alla nostra città», dichiara il Sindaco Roberto Viale.