Vela/ Coppa e Trofeo Dallorso 2026 sabato 10 e domenica 11 ottobre

Da Comunicazione Yacht Club Chiavari

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 prenderà il via a Chiavari il secondo appuntamento velico del Campionato Vela d’Autunno 2026, firmato Yacht Club Chiavari: la 58ª edizione della Coppa Dallorso, regata che si tiene sul percorso Chiavari/PortoVenere/Chiavari.

La Coppa Dallorso è sempre più vicina al prestigioso traguardo dei 60 anni: infatti venne organizzata per la prima volta pochi anni dopo la fondazione dello Yacht Club Chiavari, e precisamente nel 1969, in ricordo del Cavaliere del Lavoro Giovanni Dallorso per volontà del figlio Nicola.

Il Trofeo Nicola Dallorso, invece, fu disputato per la prima volta nel 1989 e messo in palio dai figli in memoria del padre Nicola. Dal 2024 è diventato Trofeo Nicola e Giovanni Dallorso, per ricordare appunto Giovanni, figlio di Nicola e affezionato Socio YCC, scomparso prematuramente quell’anno.

Anche in questa edizione, come accade da sempre, la regata vede al via numerosissime imbarcazioni dagli 8 ai 20 metri, provenienti dai Circoli Velici e Nautici più prestigiosi di tutta Italia. Al momento sono già iscritte più di cinquanta imbarcazioni, che sicuramente aumenteranno ancora nei prossimi giorni. Come sempre una adesione davvero entusiasta da parte dei velisti che frequentano il Golfo Tigullio, a dimostrazione che questa regata è tra le più belle costiere della Liguria, sia per i panorami che si possono ammirare durante il percorso, sia per le difficoltà tattiche che il percorso stesso offre.

Ce lo conferma Roberto Bosé, Presidente YCC : “La Coppa Dallorso è un evento sportivo davvero molto amato, un appuntamento quasi irrinunciabile, che mette alla prova le capacità tecniche e la strategia di gara utilizzata dai velisti. Inoltre l’evento offre ad armatori ed equipaggi, oltre alla competizione sportiva, la possibilità di fruire delle bellezze del Golfo i Poeti, del Golfo Tigullio, della città di Chiavari e in particolare del suo Porto Turistico, con Marina Chiavari e Calata Ovest che offrono ospitalità alle imbarcazioni dei regatanti”.

L’organizzazione si avvale del patrocinio dei Comuni di Chiavari e Porto Venere, particolarmente sensibili e pronti alla collaborazione.

La Coppa Dallorso è valida come seconda prova del Campionato Vela d’Autunno YCC, la cui prima prova è già stata disputata il 26-27 settembre con il Trofeo Elvio Botto – Coppa Gavino; la prossima e ultima tappa sarà invece la Regata Sociale Open – Memorial Romano Caselli del 24 ottobre.

La Coppa Dallorso si svolge in due prove di 28 miglia ciascuna (l’andata Chiavari/PortoVenere sabato 10 ottobre e il ritorno PortoVenere/Chiavari domenica 11 ottobre), con partenza per entrambi i giorni alle ore 8.00.

Sabato, all’arrivo della prima prova, presso la banchina del porto di Porto Venere, i vincitori di giornata, nella regata di andata Chiavari/PortoVenere, potranno ritirare i premi offerti dalla Società del Porto di PortoVenere.