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Cronaca
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Sestri: quindicenne aggredito; due i feriti; intervenuti i carabinieri

3 ottobre 2026 | 23:31
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di Redazione

Redazione

Sestri: quindicenne aggredito; due i feriti; intervenuti i carabinieri

Alle 21.56 un quindicenne è stato aggredito a Sestri Levante lungo la via Aurelia e trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo; un’altra persona è stata giudicata in codice verde. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Sestri Levante e i colleghi della Croce Rossa di Riva Trigoso. Non si conosce il numero delle persone coinvolte e le circostanze in cui è maturata l’aggressione. Del caso si stanno occupando i carabinieri.

 