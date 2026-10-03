Sestri: otto nuovi posteggi al servizio del Polo 0-6

Otto nuovi parcheggi a servizio del polo 0-6: la Giunta comunale ha approvato il progetto dell’area di sosta che sorgerà in via Giorgio Bo che si era fermato per questioni legate alla proprietà di Autostrade.

Posizionati a cornice della via tra il campetto da basket e la palestra e dotati di una sicura discesa lato passeggeri, i parcheggi saranno utili per raggiungere l’asilo e il quartiere.