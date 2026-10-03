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"A servizio di scuola, palestra e residenti»|
Sestri: otto nuovi posteggi al servizio del Polo 0-6
Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante
Otto nuovi parcheggi a servizio del polo 0-6: la Giunta comunale ha approvato il progetto dell’area di sosta che sorgerà in via Giorgio Bo che si era fermato per questioni legate alla proprietà di Autostrade.
L’intervento vale 100 mila euro, interamente finanziati con l’avanzo di amministrazione del Comune. Per i lavori sono previsti circa 71 mila euro, di cui oltre 6 mila per la sicurezza del cantiere. Il resto del quadro economico copre Iva, spese tecniche, spostamento degli impianti della rete elettrica.
Posizionati a cornice della via tra il campetto da basket e la palestra e dotati di una sicura discesa lato passeggeri, i parcheggi saranno utili per raggiungere l’asilo e il quartiere.
Spiegano il Sindaco Francesco Solinas e l’Assessore Valentina Armanino: «Questa è una delle migliorie che la nostra Amministrazione ha apportato al contesto del nuovo Polo 0-6. Nello specifico, realizzare otto stalli in quella zona per una sosta rapida permetterà a chi giunge dalla zona di via Sara o dalla Lavagnina di raggiungere l’area di via Cambiaso lasciando la vettura in adiacenza alle strutture di scuola e palestra senza la necessità entrare nel quartiere».