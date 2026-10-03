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Sestri: ancora sul femminicidio “Solinas allineato a Smeraldi”
Dai Gruppi Consiliari di opposizione di Sestri Levante: “Progresso per Sestri”, “Sestri nel Cuore”, “Sestriamo – Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”
Il metodo Solinas: così d’accordo da votare contro
A volte è meglio restare in silenzio e lasciare il dubbio di essere indecenti, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. La maggioranza Solinas ha scelto invece la seconda opzione. Non ha taciuto sul fatto di essersi allineata al pensiero del consigliere Smeraldi, bocciando la mozione contro il femminicidio presentata dal gruppo Progresso per Sestri e sostenuta da tutta l’opposizione. No, ha preferito intervenire, evidentemente in imbarazzo per la vergogna, dicendo di averla “integrata” con un ordine del giorno alternativo. Semmai era stato l’ordine del giorno dell’opposizione di centrodestra, accolto e sostenuto anche questo da tutta la minoranza, a integrarla.
No, loro l’hanno bocciata, non integrata. Il loro ordine del giorno non fa minimo cenno al problema, non parla di “femminicidio” né di “violenza di genere”. Non parla neppure mai di “donne”. Non integra la mozione, la nega.
Il loro ordine del giorno si complimenta con la giunta per quello che ha già fatto. Cioè sostiene che va bene così, che non c’è bisogno di fare nulla di più: esattamente ciò che sostiene il consigliere Smeraldi. Non serve fare nulla contro il femminicidio e contro la violenza sulle donne. Questi sono i fatti, incontestabili. Dire, come hanno fatto il sindaco Solinas e la sua maggioranza, che “condividono” i principi di una mozione che hanno bocciato è una vergognosa presa in giro della quale il Sindaco e tutti i suoi sostenitori sono responsabili davanti all’intera città che, questa volta più che mai, non rappresentano. Ignominie di questo genere Sestri Levante non le merita.