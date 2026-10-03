Sestri: ancora sul femminicidio “Solinas allineato a Smeraldi”

A volte è meglio restare in silenzio e lasciare il dubbio di essere indecenti, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. La maggioranza Solinas ha scelto invece la seconda opzione. Non ha taciuto sul fatto di essersi allineata al pensiero del consigliere Smeraldi, bocciando la mozione contro il femminicidio presentata dal gruppo Progresso per Sestri e sostenuta da tutta l’opposizione. No, ha preferito intervenire, evidentemente in imbarazzo per la vergogna, dicendo di averla “integrata” con un ordine del giorno alternativo. Semmai era stato l’ordine del giorno dell’opposizione di centrodestra, accolto e sostenuto anche questo da tutta la minoranza, a integrarla.