Temi del giorno:
Il programma con tutte le iniziative|
Santo Stefano d’Aveto: grande ottobre con Festival Appennino in musica e transumanza
Dal Comune di santo Stefano d’Aveto – Ufficio turistico
Un autunno da vivere a Santo Stefano d’Aveto con un calendario di appuntamenti che accompagna il mese di ottobre tra natura, enogastronomia, attività all’aria aperta, tradizioni e musica.
Un programma pensato per vivere il territorio in una delle stagioni più suggestive dell’anno, quando i boschi della Val d’Aveto si tingono dei colori dell’autunno e il paese torna a essere punto di incontro per residenti e visitatori.
Tra gli appuntamenti del mese, particolare attenzione va al weekend del 24 e 25 ottobre, con due importanti eventi da segnare in agenda: il XXVIII Festival Appennino in Musica – Bande e Cori e la tradizionale Transumanza.
IL CALENDARIO DI OTTOBRE
Sabato 3 e domenica 4 ottobre – Fattorie didattiche aperte
Il primo fine settimana del mese sarà dedicato alle fattorie didattiche, con l’opportunità di conoscere più
da vicino le realtà agricole del territorio e il mondo rurale della Val d’Aveto.
Sabato 3 ottobre sono inoltre in programma:
Il Cervellone Genova – Lo show per tutti, presso il Bar Pizzeria Miravalle;
Geodiversità e biodiversità nel Parco dell’Aveto, una passeggiata sul fondo dell’oceano in
compagnia di un esperto geologo, alle Casermette del Penna.
Domenica 4 ottobre
Fiera di San Francesco d’Assisi, con esposizione e vendita di merci varie nel Capoluogo;
Escursione guidata con Giuseppe Maggiolo, alla scoperta del territorio.
Sabato 10 ottobre
Spazio ai sapori della montagna con una degustazione di formaggi presso Enoteca Il Grifo, nel
Capoluogo.
Domenica 11 ottobre
Gli amanti delle due ruote potranno partecipare all’escursione in MTB e E-MTB con Massimo Tosi,
dedicata alla scoperta dell’autunno e dei suoi colori.
Sabato 17 ottobre
Serata di gioco e divertimento con Kantagame, presso il Bar Pizzeria Miravalle.
Sabato 24 ottobre
Un appuntamento dedicato a grandi e piccini con “A passo lento con gli asinelli…”, presso l’Azienda
Agricola La Ghianda, a La Villa.
Sabato 24 e domenica 25 ottobre
XXVIII Festival Appennino in musica . Bande e Cori.
Il grande appuntamento musicale dell’autunno sarà il XXVIII Festival Appennino in Musica – Bande e
Cori, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre nel Capoluogo.
Organizzato dal Complesso Musicale di Santo Stefano d’Aveto APS, il Festival rappresenta un
appuntamento ormai consolidato per il territorio e celebra la musica bandistica e corale, portando a Santo
Stefano d’Aveto musicisti, cori e appassionati.
Un fine settimana nel segno della musica e della socialità, che conferma il ruolo della cultura musicale
nella vita della comunità.
Domenica 25 ottobre
La transumanza: una tradizione che ritorna
Domenica 25 ottobre sarà inoltre protagonista una delle tradizioni più legate alla storia e alla cultura della
montagna: la Transumanza dell’Azienda Agricola Monteverde Pietro, nel Capoluogo.
Un appuntamento particolarmente suggestivo che permette di assistere al passaggio degli animali e di
riscoprire un’antica pratica della vita rurale dell’Appennino.
La giornata sarà completata da una escursione con Giuseppe Maggiolo, per scoprire il territorio
attraverso i suoi sentieri e i suoi paesaggi autunnali.
UN OTTOBRE DA VIVERE
Natura, sport, sapori, musica e tradizioni: il calendario di ottobre conferma la volontà di proporre
appuntamenti capaci di valorizzare le diverse anime di Santo Stefano d’Aveto e della Val d’Aveto.
Un invito a segnare in agenda le date e a non mancare, in particolare, al weekend del 24 e 25
ottobre, quando musica e tradizione saranno protagoniste con il XXVIII Festival Appennino in Musica
– Bande e Cori e la Transumanza.
Per informazioni, programmi dettagliati e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale:
IAT Santo Stefano d’Aveto; 0185 88007