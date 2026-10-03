Santo Stefano d’Aveto: Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato, grande partecipazione

Da Comune di Santo Stefano d’Aveto

Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato: un fine settimana di tradizioni, territorio e grande partecipazione.

Si è concluso con grande soddisfazione il fine settimana dedicato alla Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato di Santo Stefano d’Aveto, che sabato 26 e domenica 27 settembre ha portato nel paese tantissime persone, dando vita a due giornate all’insegna delle tradizioni, dell’agricoltura, dell’artigianato e della vita di montagna.

La partecipazione è stata davvero numerosa e il bel tempo ha sicuramente contribuito a rendere ancora più piacevole il fine settimana, permettendo a visitatori e famiglie di vivere pienamente le tante iniziative organizzate.

Il programma ha offerto appuntamenti per tutte le età e ha permesso di riscoprire e valorizzare tanti aspetti della tradizione locale. Grande interesse hanno suscitato la mostra zootecnica, con mucche e cavalli, la prova di mungitura e la degustazione guidata dei formaggi, momenti capaci di raccontare da vicino il lavoro degli allevatori e la qualità delle produzioni del territorio.

Spazio anche allo spettacolo e alla tradizione equestre con la gimkana a cavallo, che nei prati sopra il Gropparo ha visto protagonisti cavalli e cavalieri per tutta la mattinata e il primo pomeriggio.

Per tutta la durata della manifestazione, il mercatino di prodotti agricoli e artigianali a km 0, allestito presso il Parco degli Alpini, ha rappresentato un’importante vetrina delle produzioni locali e dell’artigianato del territorio.

La domenica, davanti alla suggestiva cornice del Castello Malaspina Fieschi Doria, è stata protagonista anche la tradizione agricola con la mostra dei trattori e la dimostrazione di trebbiatura del grano, un vero e proprio tuffo nelle pratiche agricole di un tempo.

Non sono mancati inoltre i giochi antichi e il giro con gli asinelli, particolarmente apprezzati dai più piccoli e dalle famiglie.

Tra gli appuntamenti più attesi della domenica, il Triathlon del Boscaiolo ha trasformato il Parco A. Badinelli in un’arena di emozioni: a partire dalle ore 10 i boscaioli si sono sfidati tra colpi di accetta e motosega, offrendo al pubblico uno spettacolo particolarmente coinvolgente.

A chiudere il programma, nel pomeriggio, la sfilata della Scuola Musicale Banda “Città di Camogli – G. Puccini” e della Banda di Santo Stefano d’Aveto, che ha accompagnato le vie del paese con la musica, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più festosa.

Il sabato sera, inoltre, la festa è proseguita con la serata danzante con l’Orchestra Marino Castelli presso il Pala Arvigo, completando un programma ricco e pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a Regione Liguria per il contributo concesso, grazie al quale è stato possibile realizzare la manifestazione e proporre un programma così articolato, dedicato alla valorizzazione dell’agricoltura, dell’artigianato e delle tradizioni locali.

Un ringraziamento particolare va agli allevatori e alle aziende agricole del territorio, protagonisti fondamentali della manifestazione, all’Associazione Boscaioli Appennino Ligure, il Gruppo Alpini di S. Stefano d’Aveto, al Gruppo Giovani Aveto e al Complesso Musicale di Santo Stefano d’Aveto APS, per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzazione.

Grazie anche a tutti gli artigiani, espositori, volontari, associazioni e collaboratori che hanno contribuito, a vario titolo, alla buona riuscita dell’iniziativa.

Ma soprattutto, un grazie va alle tantissime persone che hanno scelto di partecipare, arrivando a Santo Stefano d’Aveto per trascorrere un fine settimana insieme e per conoscere, vivere e apprezzare le tante realtà che rendono unico il nostro territorio.

La grande partecipazione registrata rappresenta un importante riconoscimento per tutti coloro che ogni giorno lavorano per mantenere vive le tradizioni e valorizzare le produzioni e le attività della nostra valle.