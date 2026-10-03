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Martedì 6 alle ore 20.30

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Attualità
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‘Santa’: il Milan Club Tigullio Mattia Verrone festeggia il compleanno

3 ottobre 2026 | 13:19
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: il Milan Club Tigullio Mattia Verrone festeggia il compleanno

Da ufficio stampa Milan Club Tigullio Mattia Verrone

Il Milan Club Tigullio Mattia Verrone festeggia il compleanno con una serata speciale, martedì 6 ottobre, alle ore 20.30 presso il Ristorante La Cambusa di Via Tommaso Bottaro 2 a Santa Margherita Ligure.

Ospite d’onore lo scrittore e giornalista, nonchè milanista doc, Luca Serafini.

Cena a base di pesce o di carne, costo Euro 35 inclusa acqua e caffè, per informazioni e prenotazioni contattare Donatella 379 1757104 o Monica 329 2288573.

 