‘Santa’: “Il bello delle donne liguri” in piazza Caprera

In una bellissima giornata di sole, dal clima estivo, piazza Caprera si è animata di colori. Merito di ciò va attribuito alla presenza, all’ ombra della basilica, dei gazebo allestiti dall’associazione “Il bello delle donne liguri-creatività al femminile”. Una decina le artigiane-artiste sammargheritesi che hanno proposto le loro bellissime, originali creazioni. Pregevoli e preziose lavorazioni al tombolo, soprammobili, articoli regalo, accessori d’abbigliamento, il tutto frutto di una grande creatività al femminile, hanno attratto l’interesse di chiunque passasse dalla principale piazza cittadina, soprattutto, stranieri.

Nata una decina di anni fa, guidata da Marina Marchetti ed ora supportata anche da Barbara Trabucco, assessore al Commercio, l’associazione offre realizzazioni assolutamente artigianali e locali. In piazza, presso i propri stand, anche la realizzazioni “in diretta” dei lavori al tombolo da parte delle ricamatrici impegnate nelle loro creazioni sotto l’attento sguardo dei visitatori.

È questo, insomma, uno dei motivi d’orgoglio per Santa Margherita, che merita di essere sempre più promosso per la grande qualità di quanto proposto e grazie all’impegno profuso dalle realizzatrici dei manufatti.