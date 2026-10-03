San Fruttuoso: Adriano Busatto ha celebrato la prima Messa

Giornata importante per San Fruttuoso di Camogli. A parte il grandissimo numero di presenze, che ha senz’altro portato gran lavoro per tutti e quindi un proseguimento della stagione turistica, nella chiesa parrocchiale il neo parroco Adriano Busatto, nominato con decreto arcivescovile il 4 agosto 2026, alle 16.45 ha celebrato la sua prima Messa. Un rito religioso raccolto e “sentito” al quale oltre ai fedeli hanno presenziato in rappresentanza dell’amministrazione comunale Paolo Terrile, presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura, e Alessandro Capretti, property manager dell’Abbazia di San Fruttuoso, Bene del Fondo Ambiente Italiano.

“Grazie a voi che siete qui. Questa è una piccola parrocchia, in un luogo che è un gioiello, ma non importa la quantità quel che conta è la qualità – ha detto don Busatto, frate appartenente all’Ordine dei Minori Francescani – Sono una persona semplice e chiara, al servizio di Dio, e credo che avremo modo di conoscerci e di condividere idee e momenti di vita. Buon cammino insieme”. Durante l’omelia ha ricordato gli 800 anni dal Transito di San Francesco d’Assisi (4 ottobre 1226-2026) patrono principale d’Italia, da quest’anno tornata ad essere festa nazionale.

Paolo Terrile ha portato il saluto della comunità camogliese e dell’amministrazione, certo di una buona collaborazione futura e ricordato San Francesco, grande esempio per tutti.

Nota che ha destato perplessità, che chi scrive non può fare a meno di sottolineare: l’assenza del clero responsabile delle altre parrocchie camogliesi e della zona.