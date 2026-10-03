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Rito raccolto e "sentito"|
San Fruttuoso: Adriano Busatto ha celebrato la prima Messa
Giornata importante per San Fruttuoso di Camogli. A parte il grandissimo numero di presenze, che ha senz’altro portato gran lavoro per tutti e quindi un proseguimento della stagione turistica, nella chiesa parrocchiale il neo parroco Adriano Busatto, nominato con decreto arcivescovile il 4 agosto 2026, alle 16.45 ha celebrato la sua prima Messa. Un rito religioso raccolto e “sentito” al quale oltre ai fedeli hanno presenziato in rappresentanza dell’amministrazione comunale Paolo Terrile, presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura, e Alessandro Capretti, property manager dell’Abbazia di San Fruttuoso, Bene del Fondo Ambiente Italiano.
“Grazie a voi che siete qui. Questa è una piccola parrocchia, in un luogo che è un gioiello, ma non importa la quantità quel che conta è la qualità – ha detto don Busatto, frate appartenente all’Ordine dei Minori Francescani – Sono una persona semplice e chiara, al servizio di Dio, e credo che avremo modo di conoscerci e di condividere idee e momenti di vita. Buon cammino insieme”. Durante l’omelia ha ricordato gli 800 anni dal Transito di San Francesco d’Assisi (4 ottobre 1226-2026) patrono principale d’Italia, da quest’anno tornata ad essere festa nazionale.
Paolo Terrile ha portato il saluto della comunità camogliese e dell’amministrazione, certo di una buona collaborazione futura e ricordato San Francesco, grande esempio per tutti.
Nota che ha destato perplessità, che chi scrive non può fare a meno di sottolineare: l’assenza del clero responsabile delle altre parrocchie camogliesi e della zona.
Padre Adriano Busatto, che succede a padre Mario Pastorino da tempo malato, è nato a Pellestrina ed ha una vasta esperienza di vita religiosa: consacrato nel 1994 è stato destinato alla comunità francescana a Taglio di Po; dal 1996 al 2000 alla Cittadella come direttore del centro socio-educativo per i minori. Dal 2000 al 2004 è stato parroco alla comunità di Santa Maria Maggiore a Trieste. Dal 2004 al 2009 ad Assisi, responsabile della conferenza dei Ministri provinciali d’Italia di cui è stato segretario generale. Dal 2009 al 2010, nella parrocchia di San Francesco a Padova come direttore del pensionato universitario ed economo. Dal 2010 al 2012 a Venezia in San Francesco della Vigna come economo. Dal 2012 al 2015 a Roma addetto alla formazione e studi dell’Ordine dei Minori, assistente generale per le missioni e l’evangelizzazione; nominato anche Penitenziere straordinario nella basilica di San Pietro-Vaticano. Dal 2015 a Taglio di Po come vicario. Nel febbraio 2016 Papa Francesco l’ha nominato Missionario della Misericordia per l’Anno Giubilare. Successivamente Guardia dei Frati minori di Santa Maria di Campagna (Piacenza) e poi a Peschiera sul Garda.