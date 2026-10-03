Riva Trigoso: la replica del sindaco a Claudio Muzio su Fincantieri e viabilità

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Risposta del Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas al comunicato del gruppo di Opposizione Sestri nel Cuore che ha come oggetto “Fincantieri e nuova viabilità di Riva Trigoso: L’Amministrazione Solinas fugge dal confronto”.

Spiace che il consigliere Claudio Muzio non sembri riuscire più a ragionare con lucidità. Infatti che l’urgenza non esista è lui stesso a dirlo nel suo comunicato, poiché (come giustamente scrive) non solo l’argomento è stato discusso pubblicamente a luglio in una riunione pubblica convocata dall’amministrazione su questo tema, ma tutta la documentazione è stata trasmessa ai Consiglieri e il tema trattato in Consiglio comunale ai primi di settembre. Si ricorda che a quel Consiglio Comunale i Consiglieri Muzio e Cafferata del medesimo gruppo si dichiararono assenti per ragioni personali, ovvero assenti insieme a più della metà dell’opposizione.

Quindi non c’è nessuna urgenza, ma piuttosto l’ennesimo tentativo di confondere i cittadini cercando di nascondere che il nuovo accordo con Fincantieri è nettamente migliorativo per la frazione rispetto al primo accordo di marzo 2023. Il primo di fatto trattava solo dell’ampliamento a mare del cantiere e non prevedeva nulla per Riva. La nuova viabilità era solo menzionata a livello generale e circa l’occupazione non vi era proprio nessun vincolo.

Ripetiamo: in quell’accordo da noi ereditato nulla veniva portato a beneficio della frazione.

Nel nuovo accordo invece, un’area con oltre 40 posti auto viene messa a disposizione dei residenti e sono fissate clausole che portano Comune e Fincantieri ad avere un reciproco interesse nel realizzare la nuova strada in fase con lo sviluppo del cantiere.

Circa la crescita occupazionale, pochi mesi dopo il mio insediamento andai in Fincantieri a domandare che lo sviluppo portasse al territorio almeno 60 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il Cantiere affermò che questo era possibile rientrando nei programmi definiti con i Sindacati e a oggi si può dire che l’Azienda non solo ha superato quel traguardo ma che vi sono le prospettive per un’ulteriore crescita.