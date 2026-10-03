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Falso poliziotto la invita a trasferire i conti correnti|
Cronaca/
Recco: truffa da 89mila euro, vittima un’amministratrice condominiale
3 ottobre 2026 | 12:38
Un’amministratrice condominiale che opera a Recco, sarebbe stata truffata da un falso poliziotto. L’uomo le avrebbe telefonato, qualificandosi come un agente della polizia di Stato, dicendole che i conti correnti dei condominii da lei ministrati erano stati violati da hacker e doveva quindi trasferire urgentemente i soldi accreditati nei vari conti condominiali in un nuovo conto corrente da lui indicato.
L’amministratrice ha creduto all’anonimo interlocutore ed ha trasferito le somme, in totale 89mila euro circa, sul conto indicato. Soldi svaniti nel nulla. Indagini in corso. Si attendono le reazioni dei vari condomini interessati.
La notizia è stata pubblicata da Telenord.