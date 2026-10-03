Recco: truffa da 89mila euro, vittima un’amministratrice condominiale

Un’amministratrice condominiale che opera a Recco, sarebbe stata truffata da un falso poliziotto. L’uomo le avrebbe telefonato, qualificandosi come un agente della polizia di Stato, dicendole che i conti correnti dei condominii da lei ministrati erano stati violati da hacker e doveva quindi trasferire urgentemente i soldi accreditati nei vari conti condominiali in un nuovo conto corrente da lui indicato.