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Recco: il mercatino dell’artigianato anima piazza Nicoloso

3 ottobre 2026 | 10:12
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di Redazione

Redazione

Recco: il mercatino dell&#8217;artigianato anima piazza Nicoloso

Il mercatino dedicato agli artigiani anima oggi, a Recco, piazza Nicoloso  (e non il lungomare come indicato da vecchie locandine). Diversi i generi, confezionati esclusivamente a mano. C’è già chi guarda ai regali da fare a Natale e le bancarelle espongono prodotti che possono costituire ottime occasioni. Il mercatino è organizzato dalla Pro Loco.

Foto Consuelo Pallavicini