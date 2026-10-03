Recco: il mercatino dell’artigianato anima piazza Nicoloso

Il mercatino dedicato agli artigiani anima oggi, a Recco, piazza Nicoloso (e non il lungomare come indicato da vecchie locandine). Diversi i generi, confezionati esclusivamente a mano. C’è già chi guarda ai regali da fare a Natale e le bancarelle espongono prodotti che possono costituire ottime occasioni. Il mercatino è organizzato dalla Pro Loco.