Recco: attraversamento pedonale in via Roma, nuova illuminazione

L’Amministrazione comunale prosegue l’attività di messa in sicurezza di via Roma. E’, infatti, programmato per mercoledì 7 ottobre, dalle 8.30 alle 10.30, l’installazione di una nuova luce dedicata all’attraversamento pedonale all’altezza del civico 152.

E’ questo un nuovo step del progetto avviato nei mesi scorsi, che ha portato alla realizzazione del semaforo pedonale a chiamata e per consentire l’uscita delle auto da via Vastato. Il nuovo passaggio pedonale è stato ricollocato verso mare, così da evitare l’eccessiva vicinanza con l’altro attraversamento. L’illuminazione a servizio delle strisce – una lampada specifica per attraversamenti, progettata per aumentare la visibilità e la protezione dei pedoni – verrà collocata poco prima del ristorante Da O Vittorio, in prossimità del benzinaio, area che rende particolarmente utile un punto luce dedicato.

“Stiamo portando avanti un lavoro organico per migliorare la sicurezza stradale e pedonale in via Roma – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – dopo il nuovo semaforo a chiamata e la ricollocazione dell’attraversamento, la nuova illuminazione dedicata servirà a dare più visibilità e protezione ai pedoni, soprattutto in quel tratto molto frequentato. Anche questo intervento si inserisce nel percorso di attenzione costante alla qualità e alla sicurezza della viabilità”.

Per consentire l’attività è stato istituito il divieto di sosta il giorno 7 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 10.30.