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Sabato 3 ottobre|
RASSEGNA STAMPA. Sanità: in Asl4 primari tagliati e condivisi con Asl5
Oggi, sabato 3 ottobre, auguri a Gerardo, Ambrogio, Candida, Dionigi. Mercati settimanali: Deiva Marina, Sestri Levante. Proverbi: “Cani e gatti van d’accordo se sono matti”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Asl4: primari tagliati e condivisi con l’Asl5. Attentato terroristico: Incendiata rete fibra ottica; blackout della Tim; indagini della Procura. Salone nautico: i 100 anni delle Velerie San Giorgio di Casarza”; “Carello e Orizon gioiello di Carasco”.
Sestri Levante: incendio all’azienda vinicola, paura nella notte. Sestri Levante: ponte Pestella, il Comune stanzia 115mila euro. Casarza: Amt, il Comune apre casella e-mail per segnalazioni. Sestri Levante: nuovo centro diurno, open day a Il Faro. Chiavari: Grimaldi cerca personale ed effettua super reclutamento. Chiavari: centro di Ri, il programma della parrocchia. Chiavari: affari economici in diocesi, nuovo consiglio.
Rapallo: conferimento rifiuti, in arrivo le foto-trappole. Santa Margherita: proposta degli ambulanti; mercato sul lungomare. Portofino diventa teatro; nuovo sistema audio-video.
Camogli: meno abitanti, stipendi decurtati a sindaco e assessori. Recco: via ai lavori al ponte di Mulinetti, la spiaggia sarà ampliata. Uscio: casa di riposo, ditta esclusa chiede la riammissione.
Orero: un terzo defibrillatore.