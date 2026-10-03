Rapallo: domani festa di san Francesco, benedizione degli animali

Domenica 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, alle ore 9.30 sul sagrato della chiesa parrocchiale di sant’Anna si tiene la benedizione degli animali, secondo quanto previsto dal Benedizionale della Conferenza Episcopale Italiana: tutte e tutti sono i benvenuti. L’immagine di quest’anno – che riporta la preghiera di benedizione e che sarà consegnata a tutti i partecipanti – è quella di una rondine italica, Hirundo Rustica, piccolo passeriforme migratore che sverna in Africa e viene a nidificare e a riprodursi in Italia ed in gran parte dell’Europa ed è specie protetta dal 1981.