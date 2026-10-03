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A valanga nella prima di campionato|
Pallanuoto M/ A1: Roma vis Nova vs Pro Recco 9-24
Da ufficio stampa Pro Recco Waterpolo
Pro Recco a valanga nella prima di campionato: i biancocelesti superano in trasferta la Roma vis Nova 9-24. Cinque reti per Buric, migliore marcatore della sfida.
Quaranta secondi e Cassia da posizione 4 segna il primo gol ufficiale della stagione. Biancocelesti a valanga nei primi otto minuti, con la tripletta di Buric e le doppiette di Granados e Cassia nel 3-8 che chiude il quarto (a bersaglio anche Iocchi Gratta). I campioni d’Italia volano nel secondo tempo, Mercep risponde alla rete di Cannella (4-9) poi la Pro Recco impallina Massaro altre cinque volte prima del cambio campo (doppietta per Granados, marcature singole di Presciutti, Iocchi Gratta e Condemi) per il 4-14 che matura a metà gara.
Correggia e Bijac rilevano Massaro e Nicosia tra i pali all’inizio del terzo quarto. Buric con una giocata al centro da campione segna il 5-16, poi sulla Roghi di Monterotondo si materializza la maledizione dei rigori: sbagliano Zalanki e Di Corato per la Pro Recco, Penava per i padroni di casa. Il mancino ungherese si fa perdonare subito dopo e Condemi a fine quarto fissa il punteggio sul 6-18.
Ultimo tempo che si apre con la “sciarpa” di Buric ai due metri (quinto gol per lui). Carnesecchi da posizione 2 sigla la sua prima rete con la calottina biancoceleste, gioia che assapora anche Gianazza in chiusura di partita con un delizioso pallonetto. Per i ragazzi di Sukno un’altra trasferta all’orizzonte, martedì, sul campo del Brescia per la prima di Champions League.
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-PRO RECCO WATERPOLO 9-24
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: F. Massaro, M. Maffei 1, G. Verna, D. Stopponi, F. Maffei 1, L. Pagliarini, J. Muscat Melito 4, J. Mercep 2, J. Penava 1, A. Fenech, M. Spione, M. Antonucci, V. Correggia, A. Urbinati, L. Mocavini. All. Calcaterra
PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, A. Mladossich 1, A. Granados Ortega 4, G. Cannella 1, A. Patchaliev 1, T. Gianazza 1, N. Presciutti 1, G. Zalanki 2, M. Iocchi Gratta 2, R. Buric 5, F. Condemi 2, A. Carnesecchi 1, M. Bijac, F. Cassia 3, M. Di Corato. All. Sukno
Arbitri: Calabrò e Isaja
Parziali: 3-8, 1-6, 2-4, 3-6
Usciti per limite di falli Urbinati (R) nel terzo tempo; Condemi (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova 3/15 + 2 rigori e Pro Recco 6/10 + 5 rigori (tre sbagliati). Correggia (RVN) para un rigore a Zalanki (P) nel terzo tempo ed a Mladossich (P) nel quarto tempo. Spettatori 200 circa. Correggia e Bijac in porta dal quarto tempo.
Foto Credit Schenone