Pallanuoto M/ A1: Roma vis Nova vs Pro Recco 9-24

Quaranta secondi e Cassia da posizione 4 segna il primo gol ufficiale della stagione. Biancocelesti a valanga nei primi otto minuti, con la tripletta di Buric e le doppiette di Granados e Cassia nel 3-8 che chiude il quarto (a bersaglio anche Iocchi Gratta). I campioni d’Italia volano nel secondo tempo, Mercep risponde alla rete di Cannella (4-9) poi la Pro Recco impallina Massaro altre cinque volte prima del cambio campo (doppietta per Granados, marcature singole di Presciutti, Iocchi Gratta e Condemi) per il 4-14 che matura a metà gara.