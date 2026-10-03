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Pallanuoto F/ Esordio in salita per il Bogliasco che cede alla Roma (8-25)
Dall’ufficio stampa Bogliasco 1951
Esordio stagionale in salita per l’Agn Energia Bogliasco 1951, che nella prima giornata del campionato di Serie A1 femminile deve arrendersi alla superiorità tecnica e alla maggiore esperienza della Sis Roma.
Nella vasca di Lavagna le capitoline si impongono con il punteggio di 25-8, confermando tutto il proprio valore. La giovane formazione guidata da Mario Sinatra, presente per il 15° anno consecutiva nel massimo campionato nazionale, affronta la sfida con impegno e prova a mantenere un ritmo elevato, ma la squadra romana prende subito il controllo della gara. Il primo parziale, chiuso sul 5-0, indirizza già pesantemente la partita. Il divario si amplia poi progressivamente nelle frazioni successive, nonostante le biancazzurre continuino a cercare soluzioni e occasioni per andare a segno.
Per il Bogliasco resta il rammarico per le tante opportunità non concretizzate, ma anche la consapevolezza di aver affrontato senza rinunciare a giocare una delle formazioni più attrezzate del panorama nazionale. A referto finiscono la tripletta di Eleonora Bianco, la doppietta di Taylor Smith e le reti di Blom Van de Velde, Benedetta Bo e Carlotta Paganuzzi.
«Sul risultato finale non c’erano dubbi – commenta al termine della gara il tecnico biancazzurro Mario Sinatra – ma, al di là del punteggio, devo dire di aver visto ottime cose da parte delle mie ragazze. Abbiamo tenuto un ritmo alto e abbiamo sempre provato a giocare, senza guardare il tabellone. Alcune cose le abbiamo fatte bene, altre meno, ma ciò che conta è averci provato. Sono tutti elementi che aiutano a crescere, e noi ne abbiamo bisogno».
Archiviato l’impegnativo debutto, l’attenzione del Bogliasco si sposta ora sulla prossima trasferta. Sabato le biancazzurre voleranno ad Acilia per affrontare la Lazio, neopromossa in Serie A1, in una sfida dal valore e dalle prospettive differenti rispetto a quella contro la SIS Roma. Un appuntamento importante per proseguire il percorso di crescita e cercare i primi punti della stagione.
(Foto da ufficio stampa Bogliasco)