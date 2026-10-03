Pallanuoto F/ Esordio in salita per il Bogliasco che cede alla Roma (8-25)

«Sul risultato finale non c’erano dubbi – commenta al termine della gara il tecnico biancazzurro Mario Sinatra – ma, al di là del punteggio, devo dire di aver visto ottime cose da parte delle mie ragazze. Abbiamo tenuto un ritmo alto e abbiamo sempre provato a giocare, senza guardare il tabellone. Alcune cose le abbiamo fatte bene, altre meno, ma ciò che conta è averci provato. Sono tutti elementi che aiutano a crescere, e noi ne abbiamo bisogno».