Pallanuoto F/ A1 Rapallo parte con una vittoria

“È stata una buona partita e il pronostico è stato rispettato – commenta al termine Luca Antonucci, allenatore del Rapallo Pallanuoto –. Non era comunque semplice, perché l’approccio è sempre importante, anche quando i valori in campo sono differenti. Era la prima partita ufficiale, con diverse giocatrici nuove, ed era fondamentale iniziare a giocare insieme. Qualche sbavatura c’è stata e dobbiamo ancora trovare tanti meccanismi. Abbiamo bisogno di tempo per raggiungere la nostra migliore intesa e farci trovare pronti quando arriveranno le partite più importanti”.