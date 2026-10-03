Lettere/ “Parco di Portofino: frane, alberi abbattuti e rifiuti”

Lettera aperta al Presidente e al Direttore del Parco Naturale Regionale di Portofino.

Vorrei richiamare la Vostra attenzione su ciò che sta accadendo al Promontorio di Portofino, in particolare sul versante di ponente, nel territorio di Camogli. Chi frequenta questi luoghi, residenti, escursionisti e turisti, vede da tempo i segni di un crescente abbandono: sentieri franati o invasi dalla vegetazione, segnaletica scolorita o assente, muri a secco crollati, rifiuti lasciati ai margini dei percorsi, boschi non curati e quindi più esposti a incendi e dissesto idrogeologico.