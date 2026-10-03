Lettere/ “A ‘Santa’ ascensori fuori uso; situazione inaccettabile”

Da oltre una settimana gli ascensori della rinomata stazione di Santa Margherita Ligure sono completamente fuori uso. Per i passeggeri, il disagio è inaccettabile e devastante: trasportare bagagli e valigie lungo le scalinate si è trasformato in un’impresa titanica.

​È inconcepibile che in uno dei fiorellini all’occhiello del nostro turismo ci si scontri con una simile negligenza. Fino a quando dovremo subire passivamente questo degrado?

Serve una presa di posizione immediata, un piano di manutenzione continuo e interventi tempestivi per garantire che i servizi essenziali funzionino sempre. L’efficienza non può essere un optional, né la dignità dei viaggiatori una merce di scambio: le autorità e i responsabili della gestione ferroviaria devono svegliarsi e agire subito!