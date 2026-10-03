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previsioni arpal
Giornata soleggiata seppur con qualche velatura
3 ottobre 2026 | 08:15
Tra mattina e pomeriggio nubi medio-alte o velature ancora diffuse e compatte sul Centro-Ponente, velature sottili a Levante; velature spesse ovunque in transito in serata: così la previsione di Arpal
VENTI: a prevalente regime di brezza lungo le coste, rinforzi al mattino dai quadranti settentrionali lungo le coste del savonese
MARE: poco mosso sul Centro-Levante e mosso a Ponente
TEMPERATURE: minime e massime in diminuzione
UMIDITÀ: su valori medio-bassi