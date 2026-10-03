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Giornata soleggiata seppur con qualche velatura

3 ottobre 2026 | 08:15
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Giornata soleggiata seppur con qualche velatura

Tra mattina e pomeriggio nubi medio-alte o velature ancora diffuse e compatte sul Centro-Ponente, velature sottili a Levante; velature spesse ovunque in transito in serata: così la previsione di Arpal

VENTI: a prevalente regime di brezza lungo le coste, rinforzi al mattino dai quadranti settentrionali lungo le coste del savonese

MARE: poco mosso sul Centro-Levante e mosso a Ponente

TEMPERATURE: minime e massime in diminuzione

UMIDITÀ: su valori medio-bassi