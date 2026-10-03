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Chiavari: domani (ore 16) l’ingresso ufficiale di don Brioni in San Giovanni
3 ottobre 2026 | 14:45
Domani, domenica 4 alle ore 16, ingresso ufficiale nella chiesa di San Giovanni a Chiavari, dell’arciprete don Franco Brioni. Ad accompagnarlo, il vescovo diocesano monsignore Giampio Devasini.
Don Franco, confermato cappellano della casa di reclusione di Chiavari, è nato a Chiavari il 27 marzo 1964 ed è presbitero dal 22 maggio 1994. Sarà affiancato nella cura pastorale di questa comunità dall’attuale Vicario parrocchiale don Emiljano Malia. La nomina, a seguito della rinuncia presentata dal predecessore don Paolo Bacigalupo per una sosta di riflessione.
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