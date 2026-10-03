Camogli: è morto il mitico “Santino”; era stato un produttore di seltz

E’ morto Santo “Santino” Ogno, aveva 88 anni. Da quando aveva avuto un incidente d’auto, ribaltando con la Panda in località Boschetto, non usciva più da casa. Con il padre era stato un produttore di seltz; acqua frizzante venduta in speciali bottiglie colorate con impresso il nome della ditta Ogno. Poi aveva lavorato per lunghi anni alla Cooperativa Pescatori di Camogli. Era anche un attivo volontario della Croce Verde. Lo piange il figlio Davide che dopo avere frequentato l’Istituto nautico ed avere navigato, si è sposato in America dove vive con la moglie e due figli che Santino, più volte, era andato a trovare. Era un gigante buono che tutti conoscevano, stimavano e apprezzavano.