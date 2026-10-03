Bogliasco: inaugurato “Piazzale Paolo Mantovani”, presenti 200 tifosi

Dall’ufficio stampa del Comune di Bogliasco

E’ stato inaugurato questa mattina a Bogliasco “Piazzale Paolo Mantovani”, l’ampio spazio che circonda i campi sportivi del paese, a cui si accede da via Marconi e dove ha sede il Campo Sportivo Gloriano Mugnaini oltre ai campi dove si allenano le giovanili della Sampdoria e tutte le leve del FC Bogliasco. L’intitolazione allo storico presidente, che ha guidato la Sampdoria dal 1979 al 1993, è stata fortemente voluta dal Sampdoria Club Bogliasco, che ne aveva fatto richiesta al Comune, supportato dalla Federclubs.

All’inaugurazione hanno partecipato oltre duecento tifosi, alla presenza del Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, dei rappresentanti istituzionali di Regione Liguria con l’assessore Alessandro Piana, Città Metropolitana di Genova con la consigliera Ilaria Bozzo, CONI con il presidente ligure Antonio Micillo, FIGC con il presidente ligure Giulio Ivaldi, delle figlie di Paolo Mantovani Francesca e Ludovica, della dirigenza di UC Sampdoria con il Ceo Corporate Claudio Morelli, Attilio Lombardo, i giocatori Alex Ferrari e Francesco Conti, Luca Pellegrini, Marco Lanna, del presidente del Sampdoria Club Bogliasco Ezio Parodi e del presidente Federclubs Emanuele Vassallo. Madrina dell’evento è stata Francesca Mantovani: a lei il compito di svelare la targa, poi benedetta da monsignor Silvio Grilli.

“Abbiamo accolto la richiesta del Sampdoria Club Bogliasco di intitolare questo piazzale a Paolo Mantovani non solo per i suoi meriti sportivi, ma anche e soprattutto perché il presidente è stata una persona legata fortemente alla nostra comunità. Con lungimiranza ha immaginato e supportato la nascita dell’area dei campi sportivi così come la vediamo oggi e fu grazie alla convenzione tra il Comune e UC Sampdoria del 1990 con il pagamento anticipato dei canoni che Bogliasco poté ricostruire le sue scuole. Proprio con gli studenti era sempre presente e attivo, con visite, regali e grande generosità”, ha dichiarato il Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.