Varese Ligure: l’estate continua con l’autunno

Il 4 e l’11 ottobre due appuntamenti per scoprire il borgo e ritrovarsi in piazza: la Pro Loco prosegue il programma oltre la stagione estiva. La stagione degli eventi a Varese Ligure continua anche in autunno. Dopo gli appuntamenti estivi, la Pro Loco invita cittadini e visitatori a partecipare a due iniziative che uniscono la scoperta del paese al piacere di stare insieme.

Domenica 4 ottobre Varese Ligure sarà tra gli oltre cento borghi italiani coinvolti nella Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa del Touring Club Italiano giunta alla settima edizione. In Liguria parteciperanno sei Comuni insigniti della Bandiera Arancione, il riconoscimento assegnato dal Touring ai piccoli centri dell’entroterra per la qualità dell’accoglienza e del patrimonio culturale e ambientale. A Varese Ligure le squadre seguiranno un percorso di sei tappe, tra indizi, luoghi storici, botteghe e attività per bambini. Il punto di accoglienza sarà l’Ufficio turistico in Piazza Castello 1; nell’ambito della giornata sarà aperto anche l’Oratorio dei Santi Antonio e Rocco. L’iniziativa è rivolta ad adulti e bambini e non è una gara: l’obiettivo è conoscere il borgo attraverso il gioco e le storie della comunità. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente sul sito tesori.bandierearancioni.it, fino al giorno dell’evento e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili. (vedi pieghevole)

Domenica 11 ottobre, dalle ore 15:00, Piazza Castello ospiterà la “Castagnata con i nonni”: caldarroste, street food, musica e balli. Un pomeriggio aperto a tutte le generazioni, per ritrovarsi in piazza e festeggiare insieme l’arrivo dell’autunno. “Con questi due appuntamenti vogliamo dare continuità al lavoro dell’estate e offrire nuove occasioni per venire a Varese Ligure anche in autunno – dichiara Marco Garibaldi, presidente della Pro Loco –. È un periodo diverso, con altri colori, sapori e ritmi, che merita di essere vissuto e conosciuto. La caccia al tesoro invita a scoprire il paese, anche per chi pensa di conoscerlo già; la castagnata ci riporta in piazza, insieme. Sono due modi per tenere vivo il borgo e allungare la stagione dell’accoglienza”.