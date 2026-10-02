Val d’Aveto: chiusura notturna tra Rezzoaglio-Montebruno

Dall’ufficio stampa di Anas

Anas ha disposto la chiusura al traffico della strada statale 45 “della Val Trebbia” tra il km 43,300 e il km 43,800, in corrispondenza del territorio dell’alta Val Trebbia, per consentire l’esecuzione di lavorazioni che, per motivi tecnici e di sicurezza, non possono essere effettuate in presenza di traffico.

La chiusura sarà attiva dal 5 al 30 ottobre 2026, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria dalle 21:00 alle 5:00 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura sarà consentito il transito attraverso un percorso alternativo, opportunamente segnalato, che da Montebruno prevede l’immissione sulla SP 56 fino a raggiungere la SS 586 in località Parazzuolo, nel comune di Rezzoaglio, attraversando gli abitati di Cassinetta, Costa Finale, Calzagatta e Priosa.

Il percorso proseguirà quindi sulla SS 586 fino al cimitero di Cabanne, dove sarà possibile imboccare la SP 48 per raggiungere Loco, attraversando gli abitati di Garba e Casoni, e successivamente rientrare sulla SS 45.

La limitazione sarà in vigore per tutti gli utenti della strada. La segnaletica relativa alla chiusura e all’itinerario alternativo sarà installata e mantenuta dall’impresa esecutrice dei lavori, in conformità alla normativa vigente.