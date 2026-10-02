“Una Vita da Social: Action Week”, campagna educativa della polizia di Stato

Da ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova

Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata il 28 settembre u.s. a Roma, e a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, la Polizia Postale sta promuovendo, su tutto il territorio nazionale, un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Durante gli eventi in programma, organizzati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Genova, ci saranno momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; verranno inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

Tali eventi toccheranno l’intero territorio ligure – grazie anche al supporto delle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Imperia, La Spezia e Savona – e si aggiungeranno ai numerosi incontri con gli studenti, gli insegnanti e i genitori già pianificati a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2026/27.