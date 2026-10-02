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Sestri: “Sul femminicidio la maggioranza sceglie il silenzio”
2 ottobre 2026 | 14:15
Dal Gruppo consiliare Progresso per Sestri
Nella seduta consiliare di ieri sera abbiamo votato a favore della variazione di bilancio, che comprendeva, tra gli altri interventi, lo stanziamento necessario per lo studio sul ponte della Pestella e una variazione propedeutica alla realizzazione del progetto della nuova Caserma dei Carabinieri.
Sul ponte della Pestella abbiamo espresso il nostro voto favorevole con una precisa riserva: continueremo a monitorare attentamente l’andamento dello studio, perché riteniamo fondamentale che a un impegno di spesa, seppur così esiguo, seguano tempi, risultati e scelte concrete. Sul progetto della Caserma, invece, abbiamo sostenuto questa variazione per il pagamento dell’IVA sul terreno da acquisire che rappresenta ancora un passaggio alla sua realizzazione, nella convinzione che gli impegni assunti debbano tradursi in opere effettivamente realizzate.
La seduta è andata avanti con la nostra mozione sulla violenza di genere, durante la quale l’Amministrazione ancora una volta si è dimostrata ostaggio di chi la nega e non è stata in grado di votare una ferma condanna e un impegno concreto. Un oltraggio alle 100 donne ogni anno uccise dal compagno.
Una discussione che ha assunto contorni paradossali con gli interventi del Sindaco e dell’Assessora alle Politiche Sociali , che ancora una volta hanno cercato di ribaltare la narrazione e spostare l’attenzione dal tema posto dalla nostra mozione. Il dato politico, però, resta.
Con il voto negativo espresso sulla nostra mozione, l’Amministrazione Solinas ha scelto di non assumere quella presa di posizione chiara che avevamo chiesto. Per noi questo significa, nei fatti, avvalorare politicamente la posizione espressa dal consigliere di maggioranza.
E questo non è un dettaglio.
Il voto di ieri ha dato una risposta politicamente grave: sicuramente non dalla parte delle donne.
E il commento del Sindaco, secondo il quale il suo consigliere sarebbe semplicemente libero di esprimere il proprio pensiero, dimostra — a nostro avviso — che forse non ha ancora ben compreso cosa significhi ricoprire un ruolo istituzionale e, soprattutto, far parte di un gruppo di governo. La libertà di esprimere le proprie opinioni è un principio fondamentale, ma chi ricopre un ruolo istituzionale e rappresenta una maggioranza non può ignorare le responsabilità che quel ruolo comporta, soprattutto quando si affrontano temi così importanti come la violenza di genere e il femminicidio.
Quella di ieri era un’occasione per dimostrare coraggio, assumere una posizione chiara e dare un segnale concreto. Un’occasione che, invece, è stata persa. Al posto del coraggio abbiamo visto volti impassibili e una maggioranza compatta nell’alzare la mano contro una richiesta che consideriamo di semplice buon senso, responsabilità istituzionale e umanità.
Ancora una volta emerge la debolezza di questa maggioranza e del suo Sindaco: una maggioranza che appare incapace di affermare una propria linea politica quando questa entra in conflitto con le posizioni di un singolo consigliere, neanche quando si tratta di mettere in campo azioni per fermare la mattanza dei femminicidi.
La politica dovrebbe servire a dare risposte, ieri sera, invece, abbiamo avuto tre ore di discussione per evitare di rispondere a una domanda molto semplice: da che parte sta questa Amministrazione quando si parla di contrasto alla violenza contro le donne?
Il voto di ieri ha dato una risposta che riteniamo grave e che mette a nudo tutta la fragilità di questa amministrazione.