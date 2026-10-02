Sestri: incendio in un magazzino di vini, una persona in codice giallo

Questa mattina alle 4.50 a Sestri Levante, all’angolo tra le vie Traversaro ed Unità d’Italia, ha preso fuoco il magazzino di una nota ditta di vini. Sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno aggredito le fiamme circoscrivendo e limitando l’incendio. Una persona di cui il 118 non ha fornito l’età, ha subito traumi e giudicata in codice giallo; soccorsa dal medico del 118 e dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso; avrebbe rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Presenti anche i carabinieri. Al momento non è nota la causa che ha originato l’incendio.