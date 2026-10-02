Sestri: incendio in un magazzino di vini; soccorsa persona disabile

Questa mattina alle 4.50 a Sestri Levante, all’angolo tra le vie Traversaro ed Unità d’Italia, ha preso fuoco il magazzino di una nota ditta di vini: Bregante. Sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Chiavari che, aperta una serranda, sono entrati ed hanno aggredito le fiamme circoscrivendole. Il rogo ha interessato il soppalco in legno e l’ufficio soprastante con tutte le sue apparecchiature a partire dai computer. L’ipotesi più probabile è che l’incendio sia partito dal malfunzionamento di un macchina collegata alla corrente elettrica. Oltre soppalco e attrezzature, il danno comprende anche quello provocato dal fumo sulle pareti.