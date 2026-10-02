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Domenica 4, partenza ore 8.30|
Sestri: Andersen Run, info e viabilità per domenica
Da ufficio stampa Comunicazione di Sestri Levante
Torna a Sestri Levante l’Andersen Run uno degli eventi sportivi più attesi nel Levante, e non solo, promosso dalla società Atletica Levante. La manifestazione podistica, che prevede tre gare, è in programma domenica 4 ottobre 2026 con partenza e arrivo al parco Mandela. Partenza ore 8:30; termine manifestazione ore 13:00 circa.
Per informazioni www.andersenrun.it
Sintesi delle informazioni utili sulle modifiche alla viabilità
– La Mezza tra le Baie (21 Km): partenza parco Mandela fino alla frazione di Riva, ritorno al parco e percorso nel centro cittadino quasi tutto su marciapiede e ciclabili. Ripetuto due volte.
– 7 Miglia da Favola (11 Km): stesso percorso di sopra ripetuto una volta.
– Family Run (5,5 Km): partenza dal Mandela e percorso nel centro cittadino.
Interruzione del traffico
Dalla partenza per circa 45 minuti su tutto il percorso di gara verso Riva ci sarà l’interruzione della viabilità nelle seguenti vie: via Fascie, via della Pace nel Mondo, via della Pergola, via Mons. Vattuone, via Balbi, via del Petronio. Dopo la riapertura, senso unico nella frazione di S. Bartolomeo e Riva Ponente seguendo l’itinerario della gara.
Chi da S. Bartolomeo vorrà raggiungere il centro, dovrà scendere a Riva, attraversare il ponte e uscire dalla frazione passando da via Gramsci. Stesso discorso ovviamente per i residenti di Riva Ponente: via del Petronio è percorribile solo direzione levante ovvero verso il ponte. Riva Levante non è interessata dalla gara e pertanto non avrà mai problemi.
Dopo la riapertura per chi volesse raggiungere S. Bartolomeo potrà accedere dal sottopasso Barattieri, via della Pace nel Mondo, via NS Soccorso; per chi abita nel tratto di via M.Vattuone compreso tra l’incrocio con via Fascie e la piazza della Chiesa, potrà accedere da via Fascie.
Per il centro, tranne qualche interruzione momentanea dovuta al passaggio dei corridori, la viabilità sarà normale.
Attenersi alle indicazioni del personale posto sugli incroci.
A questo link l’ordinanza completa