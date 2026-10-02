Sestri: Andersen Run, info e viabilità per domenica

Torna a Sestri Levante l’Andersen Run uno degli eventi sportivi più attesi nel Levante, e non solo, promosso dalla società Atletica Levante. La manifestazione podistica, che prevede tre gare, è in programma domenica 4 ottobre 2026 con partenza e arrivo al parco Mandela. Partenza ore 8:30; termine manifestazione ore 13:00 circa.

– La Mezza tra le Baie (21 Km): partenza parco Mandela fino alla frazione di Riva, ritorno al parco e percorso nel centro cittadino quasi tutto su marciapiede e ciclabili. Ripetuto due volte.

Dalla partenza per circa 45 minuti su tutto il percorso di gara verso Riva ci sarà l’interruzione della viabilità nelle seguenti vie: via Fascie, via della Pace nel Mondo, via della Pergola, via Mons. Vattuone, via Balbi, via del Petronio. Dopo la riapertura, senso unico nella frazione di S. Bartolomeo e Riva Ponente seguendo l’itinerario della gara.

Chi da S. Bartolomeo vorrà raggiungere il centro, dovrà scendere a Riva, attraversare il ponte e uscire dalla frazione passando da via Gramsci. Stesso discorso ovviamente per i residenti di Riva Ponente: via del Petronio è percorribile solo direzione levante ovvero verso il ponte. Riva Levante non è interessata dalla gara e pertanto non avrà mai problemi.