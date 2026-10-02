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Venerdì 2 ottobre|
RASSEGNA STAMPA. “Scuola: disturbi in aumento, nuovi insegnanti di sostegno”
Oggi, venerdì 2 ottobre, auguri a Giovanna, Teofilo. Mercati settimanali: Chiavari; Santa Margherita. Proverbi: “Tutte le strade conducono a Roma”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.
Il Secolo XIX. Scuola: “Disturbi in aumento, arrivano nuovi insegnanti di sostegno”; “Chiavari inclusiva, striscione “Nessuno è straniero”. Sanità: “Stretta sui trasporti, troppi viaggi fuori dal Tigullio”; “Liste d’attesa, nasce lo sportello Salute”; “Lezioni delle ostetriche: tutto sull’allattamento”; “Urologia, un focus”.
Sestri Levante: torna l’Andersen Run; introiti per tutti. Sestri Levante: violenza di genere; Smeraldi dice no ad iniziative comunali. Lavagna: Portofino Marine studia ilo trasloco in porto. Chiavari: Messuti ai 150 anni del teatro Sociale; ma l’apertura del Cantero è ancora in alto mare.
Rapallo: proposta Mainieri, Città a 30 chilometri all’ora. Rapallo: a San Pietro il ricordo di Cossetto. Santa Margherita: fosso Mortero e Mandragola accendono la discussione. Portofino: parco nazionale a tre Comuni, c’è la firma del Mef.
Camogli: mugugni Amt, un’app. Recco: spiaggia dei frati e rifiuti, la resa di Jill. Avegno: attacchi di lupi.
Ne: completati i lavori al nido di Chiesanuova.