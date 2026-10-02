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Portofino: presunti abusi edilizi, ordinato il ripristino

2 ottobre 2026 | 19:33
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di Redazione

Redazione

Portofino: presunti abusi edilizi, ordinato il ripristino
Matteo Viacava

Presunti abusi edilizi rilevati a Portofino dalla polizia locale in un immobile di viale Baratta. Sono sei le difformità individuate. Il sindaco Matteo Viacava ha emesso un’ordinanza di “ripristino dello stato dei luoghi”. Portofino è bella e apprezzata anche per i dettagli dei suoi edifici. I proprietari che modificano arbitrariamente gli immobili non capiscono che così facendo  alterano e diminuiscono il fascino offerto dalla tradizionale Portofino.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.

ORDINANZA

 