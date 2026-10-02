Pallanuoto/ L’esordio della Pro Recco domani in casa della Roma vis Nova

Dall’ufficio stampa di Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo



La stagione ufficiale della Pro Recco comincia domani a Monterotondo: alle ore 17 i biancocelesti detentori del titolo affronteranno la Roma Vis Nova nella piscina “Paolo Roghi”. La prima giornata di Serie A1 sarà arbitrata da Calabrò e Isaja. La sfida verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Roma Vis Nova.

Tra i protagonisti più attesi c’è Mattia Di Corato, arrivato alla Pro Recco in estate proprio dalla formazione capitolina. Per il difensore classe 2007 sarà un debutto dal sapore speciale nella vasca che lo ha visto crescere nelle ultime tre stagioni.

«Sarà sicuramente emozionante fare il mio esordio ufficiale nella piscina che è stata casa mia negli ultimi tre anni e ritrovare tanti compagni, questa volta da avversari – afferma il difensore biancoceleste -. Diciamo che il calendario è stato beffardo, ma per me sarà un ulteriore stimolo per dimostrare perché sono arrivato alla Pro Recco. Il mio obiettivo è farmi trovare pronto fin da subito».

Nella Roma vis Nova, novità tra i pali con l’ex biancoceleste Francesco Massaro, volto noto in Liguria così come l’allenatore dei romani, Sandro Calcaterra: «Affrontiamo una squadra che si è qualificata ai playoff negli ultimi due anni, quindi il livello è alto. Hanno mantenuto l’ossatura della scorsa stagione e inserito dei tasselli di qualità, conoscendo mister Calcaterra se la giocheranno ed essendo la prima di campionato proveranno a metterci in difficoltà».

Il giovane difensore traccia infine un primo bilancio della sua esperienza in biancoceleste: «Il primo mese alla Pro Recco è stato davvero positivo. Mi alleno insieme a tanti campioni e questo mi spinge ogni giorno a dare il massimo. Anche fuori dall’acqua mi sto trovando molto bene con tutti i ragazzi: sta nascendo un bellissimo gruppo».