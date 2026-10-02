Lavagna: poesia e musica con Poetry Slam e il Jazz della Big Band

Il fine settimana a Lavagna si preannuncia ricco di cultura, spettacolo ed energia con due appuntamenti imperdibili organizzati dall’amministrazione comunale e dedicati alla cittadinanza e ai visitatori.

Si parte questa sera, alle ore 21:00 nella splendida cornice di Piazza della Libertà, dove andrà in scena il Lavagna Poetry Slam. Una vera e propria sfida all’ultimo verso in cui i poeti in gara si confronteranno a colpi di versi originali, lasciando al pubblico e alla giuria il compito di decretare i momenti più emozionanti della serata. Un format dinamico e coinvolgente per riscoprire la poesia in una veste contemporanea e pop.