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Lavagna: poesia e musica con Poetry Slam e il Jazz della Big Band
Da ufficio stampa Medialab per il Comune di Lavagna
Il fine settimana a Lavagna si preannuncia ricco di cultura, spettacolo ed energia con due appuntamenti imperdibili organizzati dall’amministrazione comunale e dedicati alla cittadinanza e ai visitatori.
Si parte questa sera, alle ore 21:00 nella splendida cornice di Piazza della Libertà, dove andrà in scena il Lavagna Poetry Slam. Una vera e propria sfida all’ultimo verso in cui i poeti in gara si confronteranno a colpi di versi originali, lasciando al pubblico e alla giuria il compito di decretare i momenti più emozionanti della serata. Un format dinamico e coinvolgente per riscoprire la poesia in una veste contemporanea e pop.
Il ritmo continuerà a salire domani, alle ore 21:30 presso l’Auditorium G.B. Campodonico, con il tradizionale concerto a cura del Corpo Bandistico “Città di Lavagna”. Per l’occasione, la storica formazione si presenterà in un’inedita e travolgente veste da “Big Band”, proponendo un repertorio d’eccezione basato sui più celebri standard della storia del jazz. Un viaggio musicale tra eleganza e swing che saprà conquistare tutti gli appassionati.
L’ingresso agli eventi è libero. La cittadinanza e i turisti sono cordialmente invitati a partecipare.