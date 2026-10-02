Lavagna: Lotto, colpo da 52mila euro in via Roma

La vincita più alta dell’estrazione del Lotto di giovedì 1° ottobre è stata realizzata in Liguria: come riporta Agipronews, centrati 52mila euro a Lavagna, in provincia di Genova, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Genova e 8 euro giocati in un punto vendita di Via Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 16,2 milioni di euro, per un totale di 935,6 milioni di euro da inizio 2026.