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Sabato 10 e domenica 11 ottobre

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Attualità
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Gattorna: festa dei prodotti autunnali, funghi e castagne

2 ottobre 2026 | 09:53
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di Redazione

Redazione

Gattorna: festa dei prodotti autunnali, funghi e castagne

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 40ª Festa del fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna (GE) in Piazza della Croce Rossa.

In programma:

Specialità gastronomiche: polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti e frittelle dolci di castagna. Funghetti e ballotte (castagne) offerti gratuitamente a tutti i partecipanti.

Ritorno della Mostra micologica e della fiera di merci varie.

Serate danzanti con ingresso libero: sabato con la “William Band” e domenica con la “Sabrina & Keoni Band”.

 