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Sabato 10 e domenica 11 ottobre|
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Gattorna: festa dei prodotti autunnali, funghi e castagne
2 ottobre 2026 | 09:53
Sabato 10 e domenica 11 ottobre 40ª Festa del fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna (GE) in Piazza della Croce Rossa.
In programma:
Specialità gastronomiche: polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti e frittelle dolci di castagna. Funghetti e ballotte (castagne) offerti gratuitamente a tutti i partecipanti.
Ritorno della Mostra micologica e della fiera di merci varie.
Serate danzanti con ingresso libero: sabato con la “William Band” e domenica con la “Sabrina & Keoni Band”.