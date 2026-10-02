Temi del giorno:
test a collecchio|
Entella, in parità il test amichevole con il Parma
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
Termina sul risultato di 1-1 l’amichevole tra Parma ed Entella giocata sul campo del Mutti training center di Collecchio, i biancocelesti disputano un’ottima prova recuperando l’iniziale vantaggio e giocando una prestazione di assoluto livello contro una rosa di Serie A.
Mister Chiappella propone un 3-5-2 con in porta Colombi, linea difensiva composta da Marconi-Tiritiello-Previtali; in mediana Squizzato affiancato da Vignali e Benedetti mentre sugli esterni partono Kritta e Mezzoni. Il reparto offensivo è guidato da Corona con il supporto di Cuppone.
Primo quarto d’ora equilibrato senza grosse occasioni né da un a parte né dall’altra, l’unico brivido arriva al 13esimo, quando su un cross di Kritta dalla sinistra la palla arriva sui piedi di Corona che di prima intenzione cerca il suggerimento in area piccola per Cuppone, l’assist però viene intercettato dalla difesa parmigiana che anticipa Cuppone a due passi dalla porta.
Il Parma passa a condurre al 30esimo grazie alla marcatura di Romero, che raccoglie in area l’appoggio di Elphege e di prima intenzione buca Colombi con un sinistro a incrociare.
L’Entella reagisce e al 35esimo i biancocelesti recuperano palla sulla trequarti avversaria grazie ad una riaggressione intensa e precisa, Kritta la appoggia poi a Vignali che dal limite tenta la conclusione con il destro, il suo tiro però esce alla destra della porta difesa da Corvi.
Il primo tempo termina così sul risultato di 1-0 per i ducali, l’Entella ha disputato 45 minuti di buon livello, creando qualche occasione senza però riuscire a concretizzare.
Nel secondo tempo Chiappella cambia assetto e passa ad un 4-4-2 con Guiu e Franzoni sulle fasce e Tirelli a fianco a Corona a comporre la coppia d’attacco.
Primo squillo arriva dopo cinque minuti, quando Corona viene pescato tra le linee da Parodi e di sinistro lascia partire una conclusione potente e insidiosa che sorvola la traversa solo a causa di una deviazione della difesa.
Dopo 7 minuti nella ripresa la pareggia Guiu, che perfeziona un recupero in pressing e in area di rigore di destro fulmina il subentrato Ghidotti. 1-1 e palla al centro.
Nel resto della seconda frazione il Parma cerca di alzare il ritmo senza però creare grossi pensieri alla retroguardia ligure. La gara termina quindi sul risultato di 1-1, ottima prova dei ragazzi di Chiappella che se la sono giocata a viso aperto con una formazione di una categoria superiore.
Tabellino
PARMA – ENTELLA 1 – 1
Reti: Romero (30’); Guiu (52’)
V.Entella: Colombi; Marconi (Parodi 46’), Tiritiello (Alborghetti 46’), Previtali (Motolese 46’); Mezzoni (Franzoni 46’), Vignali (Valori 35’ (Felippe 46’)), Squizzato (Annoni 46’ (Costa 84’)), Benedetti (Guiu 46’), Kritta (Di Mario 46’); Cuppone (Tirelli 46’), Corona (Turicchia 68’).