Entella, in parità il test amichevole con il Parma

Termina sul risultato di 1-1 l’amichevole tra Parma ed Entella giocata sul campo del Mutti training center di Collecchio, i biancocelesti disputano un’ottima prova recuperando l’iniziale vantaggio e giocando una prestazione di assoluto livello contro una rosa di Serie A.

Mister Chiappella propone un 3-5-2 con in porta Colombi, linea difensiva composta da Marconi-Tiritiello-Previtali; in mediana Squizzato affiancato da Vignali e Benedetti mentre sugli esterni partono Kritta e Mezzoni. Il reparto offensivo è guidato da Corona con il supporto di Cuppone.