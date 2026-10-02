Disservizi linee telefoniche e fibra ottica

A seguito di un cedimento tecnico che ha interessato le linee telefoniche e la rete a fibra ottica di alcuni gestori, verificatosi questa mattina in parte della Liguria e in alcune aree delle regioni limitrofe, si stanno registrando da questa mattina disservizi per l’utenza, che in questo momento interessano soprattutto le linee di emergenza e urgenza, 118 e 112, mentre per il CUP e negli ospedali la situzione è tornata alla normalità.